Москва
6 января 2026 / 17:53
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных В Москве и Подмосковье в Рождественскую ночь ожидается обильный снегопад
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Экономика
Золотовалютные резервы Белоруссии составили более $14,4 млрд
6 января 2026 / 15:15
Золотовалютные резервы Белоруссии составили более $14,4 млрд
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Национальный банк Белоруссии заявил, что золотовалютные резервы республики выросли за год на $5,5 млрд и составили более $14,4 млрд.

"Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за год на $5,5 млрд и на 1 января 2026 года превысили $14,4 млрд", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале регулятора. Запасы иностранной валюты и монетарного золота составили порядка $5,5 млрд и около $7,4 млрд соответственно. Целевые показатели денежно-кредитной политики устанавливают объем международных резервных активов республики в конце 2026 года на уровне $9,2 млрд.

Выступая в декабре прошлого года с посланием на заседании VII Всебелорусского народного собрания, президент Александр Лукашенко отметил, что золотовалютные резервы Белоруссии находятся на рекордно высоком уровне. 

