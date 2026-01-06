Золотовалютные резервы Белоруссии составили более $14,4 млрд

Национальный банк Белоруссии заявил, что золотовалютные резервы республики выросли за год на $5,5 млрд и составили более $14,4 млрд.

"Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за год на $5,5 млрд и на 1 января 2026 года превысили $14,4 млрд", - следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале регулятора. Запасы иностранной валюты и монетарного золота составили порядка $5,5 млрд и около $7,4 млрд соответственно. Целевые показатели денежно-кредитной политики устанавливают объем международных резервных активов республики в конце 2026 года на уровне $9,2 млрд.

Выступая в декабре прошлого года с посланием на заседании VII Всебелорусского народного собрания, президент Александр Лукашенко отметил, что золотовалютные резервы Белоруссии находятся на рекордно высоком уровне.