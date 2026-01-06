Reuters распространил художественные зарисовки с Мадуро из суда

Агентство Reuters опубликовало зарисовки из зала федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, перед которым 5 января предстали президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес.

На изображениях венесуэльский лидер и его жена запечатлены в тюремной одежде: оранжевом комбинезоне под темно-синей блузой в наушниках для перевода и в окружении федеральных служащих и адвокатов.

Агентство представило зарисовки, так как во многих американских городах запрещена фото или видеосъемка судебного процесса без разрешения судьи.

По информации агентства ТАСС, Мадуро в ходе заседания выглядел уставшим, но вел себя спокойно. Через переводчика он заявил о своей невиновности. Мадуро опротестовал свое похищение в результате рейда США и потребовал лично ознакомиться с обвинительным заключением. Покидая зал, он выкрикнул, что является военнопленным и будет бороться за свободу.