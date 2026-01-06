В Москве и Подмосковье в Рождественскую ночь ожидается обильный снегопад

Обильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье предстоящей Рождественской ночью. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщает ТАСС.

"Ожидается, что предстоящей ночью может выпасть 2-4 мм осадков, а прирост снежного покрова в столице будет до 5 см", - говорится в сообщении. Уточняется, что осадки принесет теплый фронт средиземноморского циклона, влияние которого дотянется до Центральной части России.

Температура воздуха при этом ожидается в районе 7-9 градусов ниже нуля в Москве и от минус 6 до минус 11 градусов - в Подмосковье, ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах ожидается гололедица. Наиболее интенсивными осадки предстоящей ночью могут быть в период с полуночи до 03:00 мск.

Вместе с тем днем 7 января синоптики ожидают около 4-6 градусов ниже нуля в столице, по области - от минус 3 до минус 8 градусов.