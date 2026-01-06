Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных
6 января 2026 / 15:59
© Александр Полегенько/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 290 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 военнослужащих, "Запад" - до 210, "Южная" - до 210, "Центр" - до 380, "Восток" - более 240, "Днепр" - до 50 военнослужащих.