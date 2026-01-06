Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
6 января 2026 / 17:54
КОТИРОВКИ
USD
06/01
78.2267
EUR
06/01
92.0938
Новости часа
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных В Москве и Подмосковье в Рождественскую ночь ожидается обильный снегопад
Москва
6 января 2026 / 17:54
Котировки
USD
06/01
78.2267
0.0000
EUR
06/01
92.0938
0.0000
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных
6 января 2026 / 15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных
© Александр Полегенько/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 290 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 200 военнослужащих, "Запад" - до 210, "Южная" - до 210, "Центр" - до 380, "Восток" - более 240, "Днепр" - до 50 военнослужащих. 

Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных
15:44
В Москве и Подмосковье в Рождественскую ночь ожидается обильный снегопад
15:30
Reuters распространил художественные зарисовки с Мадуро из суда
15:15
Золотовалютные резервы Белоруссии составили более $14,4 млрд
14:58
Роспотребнадзор: интенсивность эпидпроцесса по ОРВИ уменьшилась в 1,9 раза
14:45
ЕС не признает легитимность и.о. президента Венесуэлы Родригес
14:32
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 360 БПЛА и 2 снаряда HIMARS
14:15
В "Яндексе" сообщили, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году
13:59
Белый дом усомнился в праве Дании на владение Гренландией
13:47
ГОСТ на шаурму в России планируют утвердить к концу года
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения