Bild: Мерц занимает предпоследнее место в рейтинге политиков ФРГ

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц снова опустился на предпоследнее место в рейтинге 20 самых популярных германских политиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По 10-балльной шкале Мерц получил всего 3,5 балла. В последний раз он занимал 19-ю строчку в октябре, после чего на пару мест поднялся выше. Самым непопулярным политиком оказался его однопартиец - глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан.

Лидирует в рейтинге по-прежнему министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) с 5,2 балла. Самым популярным политиком среди женщин является председатель Бундестага Юлия Клёкнер (ХДС), она занимает 4-е место.

Опрос проводился в период со 2 по 5 января.