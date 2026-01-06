Дмитриев: США уже решили вопрос с Гренландией и могут переключиться на Канаду

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что Соединенные Штаты уже уладили вопрос с Гренландией и на фоне бездействия Европейского союза могут заняться Канадой.

"Гренландия, похоже, уже решенный вопрос, ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?" - указал он в соцсети X.

Позже Дмитриев прокомментировал публикацию пользователя в X, который приложил карту мира, якобы поделенную на три части между президентом США Дональдом Трампом, президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Эпоха перекройки карт влияния, ЕС "внимательно следит" за ситуацией", - отреагировал он.