Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
6 января 2026 / 19:24
КОТИРОВКИ
USD
06/01
78.2267
EUR
06/01
92.0938
Новости часа
Иран пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес республики Мирошник сообщил о гибели порядка 60 россиян от действий ВСУ за декабрь
Москва
6 января 2026 / 19:24
Котировки
USD
06/01
78.2267
0.0000
EUR
06/01
92.0938
0.0000
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
Дмитриев: США уже решили вопрос с Гренландией и могут переключиться на Канаду
6 января 2026 / 16:30
Дмитриев: США уже решили вопрос с Гренландией и могут переключиться на Канаду
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что Соединенные Штаты уже уладили вопрос с Гренландией и на фоне бездействия Европейского союза могут заняться Канадой.

"Гренландия, похоже, уже решенный вопрос, ЕС будет продолжать делать то, что вассалы делают лучше всего: "следить за ситуацией" и демонстрировать двойные стандарты. Канада следующая?" - указал он в соцсети X.

Позже Дмитриев прокомментировал публикацию пользователя в X, который приложил карту мира, якобы поделенную на три части между президентом США Дональдом Трампом, президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. "Эпоха перекройки карт влияния, ЕС "внимательно следит" за ситуацией", - отреагировал он.

Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
17:32
Иран пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес республики
17:14
Мирошник сообщил о гибели порядка 60 россиян от действий ВСУ за декабрь
16:59
Туск: претензии США по Гренландии лишают смысла существование НАТО
16:43
Актера Андрея Хорошева похоронили в Сухумском районе
16:30
Дмитриев: США уже решили вопрос с Гренландией и могут переключиться на Канаду
16:16
Bild: Мерц занимает предпоследнее место в рейтинге политиков ФРГ
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 290 военных
15:44
В Москве и Подмосковье в Рождественскую ночь ожидается обильный снегопад
15:30
Reuters распространил художественные зарисовки с Мадуро из суда
15:15
Золотовалютные резервы Белоруссии составили более $14,4 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения