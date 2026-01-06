Актера Андрея Хорошева похоронили в Сухумском районе

Российского актера, сценариста, режиссера и телеведущего Андрея Хорошева похоронили на Михайловском кладбище в Сухумском районе Абхазии, сообщает ТАСС.

В 13:00 в Храме Преображения Господня на Михайловском кладбище в селе Яштуха Сухумского района состоялось отпевание Андрея Хорошева, а в 14:00 прошел траурный митинг во дворе храма. В церемонии приняли участие министр культуры Абхазии Даур Кове, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, представители посольства России в Абхазии, Госмузея, дочь Хорошева - Лиза, друзья и знакомые режиссера.

Хорошев скончался 1 января в возрасте 66 лет. Он погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме. Популярность актеру принесло участие в фильмах "Боец", "Адмиралъ", "Доктор Живаго" и других. Кроме того, Хорошев был художником-постановщиком.