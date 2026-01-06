Туск: претензии США по Гренландии лишают смысла существование НАТО

Претензии США на Гренландию подрывают устои НАТО, лишая смысла существование альянса. Такое мнение выразил премьер-министр Дональд Туск перед вылетом на встречу европейских лидеров в Париже.

"Ни один член НАТО не может угрожать или нападать на другого члена альянса, иначе НАТО потеряла бы свой смысл", - сказал он в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях его канцелярии.

"Дания, конечно же, может рассчитывать на солидарность всей Европы, у меня нет в этом сомнений", - отметил Туск. "В Вашингтоне должны понять, что любая попытка подрыва устоев НАТО не получит понимания ни в одной европейской стране", - подчеркнул он.