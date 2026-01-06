Мирошник сообщил о гибели порядка 60 россиян от действий ВСУ за декабрь

Порядка 60 мирных жителей погибли в регионах РФ в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за декабрь, еще свыше 300 человек пострадали. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По его данным, за декабрь 2025 года от действий Киева пострадали по меньшей мере 367 мирных жителей. 311 человек получили ранения, в том числе 11 несовершеннолетних. Кроме того, погибли 56 гражданских лиц.

Мирошник отметил, что по сравнению с ноябрем выросло как число раненых, так и погибших - тогда было зарегистрировано 300 пострадавших и 38 жертв.

Всего за декабрь ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 14,9 тыс. боеприпасов. Наибольшее число обстрелов и атак беспилотников зафиксировано в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях.