6 января 2026 / 19:37
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова Ушел из жизни режиссер Бела Тарр
Безопасность
Иран пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес республики
6 января 2026 / 17:32
Иран пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес республики
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Любые угрозы вмешательства третьих стран во внутренние дела Ирана, будут рассматриваться как попытка дестабилизации страны, на которую последует жесткий ответ. Соответствующее заявление распространил Совет по обороне исламской республики.

"Любое нападение на национальные интересы, вмешательство во внутренние дела или действия, нацеленные на дестабилизацию Ирана, столкнутся с соразмерным, целенаправленным и решительным ответом", - сказано в сообщении секретариата совета. Отмечается, что безопасность, независимость и территориальная целостность страны являются красной линией для исламской республики.

Продолжение угроз и вмешательства, выходящих за рамки выражения своей позиции, можно воспринимать как враждебное поведение, которое повлечет за собой соразмерный и решительный ответ, следует из заявления.

В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут нанести удар по Ирану в случае жертв среди людей, протестующих в исламской республике из-за сильного падения курса иранского риала.

