6 января 2026 / 17:59
6 января 2026 / 12:41
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Ушел из жизни режиссер Бела Тарр
6 января 2026 / 17:45
Ушел из жизни режиссер Бела Тарр
© Matthias Nareyek/ Getty Images/ТАСС

Скончался венгерский кинорежиссер, сценарист и продюсер Бела Тарр, известность которому принесли фильмы по произведениям писателя Ласло Краснахоркаи, получившего в 2025 году Нобелевскую премию по литературе. По информации Ассоциации венгерских кинематографистов, Тарр ушел из жизни в возрасте 70 лет "после продолжительной и тяжелой болезни".

Тарр родился в 1955 году в городе Печ. После окончания Будапештской академии искусства театра и кино начал работать в кинематографе. С 1987 года сотрудничал с Краснахоркаи, сняв по его романам и киносценариям несколько фильмов, в том числе "Проклятие" (1988), "Сатанинское танго" (1994) и "Гармонии Веркмейстера" (2000).

Свой последний художественный фильм "Туринская лошадь" Тарр создал в 2011 году также по сценарию Краснахоркаи. Черно-белая кинокартина получила "Серебряного медведя" - приз жюри 61-го Берлинского кинофестиваля.

С 1981 по 1990 год Тарр возглавлял венгерскую киностудию Mafilm, с 2011 по 2023 год был главой Ассоциации венгерских кинематографистов, а затем ее почетным директором. Согласно опросам кинокритиков британского журнала о кино Sight and Sound, Тарр входил в число лучших кинорежиссеров мира. 

