Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова

Только Королевство Дания и Гренландия, являющаяся территорией в его составе, могут принимать решения о будущем острова. Об этом сказано в совместном заявлении глав Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и Дании, размещенном в соцсети Х канцелярии датского премьера.

"Гренландия принадлежит своему народу. Дания и Гренландия - только они принимают решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии", - следует из заявления.

В минувшее воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По его утверждению, это вопрос стратегического характера, поскольку вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

В заявлении лидеров стран ЕС подчеркивается, что безопасность в Арктике должна быть достигнута совместно с союзниками по НАТО, включая США. "Безопасность в Арктике является приоритетом для Европы и европейские союзники находятся в процессе ее усиления", - говорится в заявлении.