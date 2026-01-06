Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
Экономика
Экономика
FT: Мексика опередила Венесуэлу в качестве крупнейшего экспортера нефти на Кубу
6 января 2026 / 18:15
FT: Мексика опередила Венесуэлу в качестве крупнейшего экспортера нефти на Кубу
© Егор Алеев/ ТАСС

По итогам прошлого года Мексика стала крупнейшим экспортером нефти на Кубу, опередив Венесуэлу. Об этом со ссылкой на аналитическую компанию Kpler передает британская газета Financial Times.

"Импорт венесуэльской нефти на Кубе сократился. Мексика стала основным поставщиком нефти в страну", - указала аналитик Kpler Виктория Грабенвогер. В компании также обратили внимание, что Мексика в среднем ежедневно экспортировала 12,3 тыс. баррелей нефти на Кубу в 2025 году, что составляет 44% от всего кубинского импорта. По сравнению с 2024 годом эти показатели увеличились на 56%.

Венесуэла, со своей стороны, экспортировала 9,5 тыс. баррелей нефти в сутки, или 34% от всего кубинского импорта. По сравнению с показателями 2023 года венесуэльский экспорт уменьшился на 63%. 

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп допускал возможность ударов по Мексике, обвиняя власти страны в связях с картелями. Вместе с тем, по его утверждению, власти Кубы близки к падению ввиду отсутствия источников доходов. 

