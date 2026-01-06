Kyodo: в Японии девять человек пострадали в результате землетрясения

Не менее девяти человек пострадали в Японии при землетрясении магнитудой 6,4, которое произошло 6 января на западе страны. Об этом информировало агентство Kyodo.

Сообщается, что травмы разной степени тяжести получили девять жителей префектур Симанэ, Тоттори, Окаями и Хиросима. Их жизням ничего не угрожает.

Землетрясения магнитудой 6,4 произошло на западе Японии, эпицентр находился в районе префектур Симанэ и Тоттори, очаг залегал на глубине 10 км. Каких-либо нештатных ситуаций на атомных объектах, расположенных в регионе, зафиксировано не было.

Японские сейсмологи предупреждают о возможности повторения сильных подземных толчков в ближайшую неделю и призывают граждан к бдительности.