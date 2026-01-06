Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
6 января 2026 / 20:59
КОТИРОВКИ
USD
06/01
78.2267
EUR
06/01
92.0938
Новости часа
Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек
Москва
6 января 2026 / 20:59
Котировки
USD
06/01
78.2267
0.0000
EUR
06/01
92.0938
0.0000
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Многополярный мир
Общество
Kyodo: в Японии девять человек пострадали в результате землетрясения
6 января 2026 / 18:30
Kyodo: в Японии девять человек пострадали в результате землетрясения
© Валерия Косилова/ ТАСС

Не менее девяти человек пострадали в Японии при землетрясении магнитудой 6,4, которое произошло 6 января на западе страны. Об этом информировало агентство Kyodo.

Сообщается, что травмы разной степени тяжести получили девять жителей префектур Симанэ, Тоттори, Окаями и Хиросима. Их жизням ничего не угрожает.

Землетрясения магнитудой 6,4 произошло на западе Японии, эпицентр находился в районе префектур Симанэ и Тоттори, очаг залегал на глубине 10 км. Каких-либо нештатных ситуаций на атомных объектах, расположенных в регионе, зафиксировано не было.

Японские сейсмологи предупреждают о возможности повторения сильных подземных толчков в ближайшую неделю и призывают граждан к бдительности.

Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:17
Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки
19:59
В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек
19:45
Трамп: при захвате Мадуро погибло множество военных-кубинцев
19:33
МИД: Россия приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета
19:16
Трамп заявил, что США ускорят темпы производства оружия
18:59
Фильм "Чебурашка 2" побил прошлогодний рекорд проката по сборам
18:44
Боррель заявил, что США больше не являются главным союзником ЕС
18:30
Kyodo: в Японии девять человек пострадали в результате землетрясения
18:15
FT: Мексика опередила Венесуэлу в качестве крупнейшего экспортера нефти на Кубу
17:45
Ушел из жизни режиссер Бела Тарр
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения