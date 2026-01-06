Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
6 января 2026 / 17:59
6 января 2026 / 12:41
6 января 2026 / 12:36
Боррель заявил, что США больше не являются главным союзником ЕС
6 января 2026 / 18:44
Боррель заявил, что США больше не являются главным союзником ЕС
© Andreas Rentz/ Getty Images/ТАСС

Евросоюз должен самостоятельно поддерживать свою обороноспособность, так как США больше не являются главным союзником ЕС. Соответствующую точку зрения изложил экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País.

"Американцы больше не рассчитывают на европейцев. Соединенные Штаты больше не являются нашим великим союзником. Мы переживаем новую главу в реальности, которая все яснее демонстрирует, что мы должны обеспечивать свою оборону собственными силами", - сказал он.

Боррель отметил, что в случае возможной интервенции США на Гренландию, ЕС не должны остаться в стороне от конфликта: "Что мы будем делать, если американские морские пехотинцы высадятся в Гренландии? Мы просто скажем, что нужно уважать территориальную целостность?"

В минувшее воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По его утверждению, это вопрос стратегического характера, поскольку вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Ранее 6 января представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Дании и принадлежность Гренландии. 

