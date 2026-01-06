Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
6 января 2026 / 20:59
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
Фильм "Чебурашка 2" побил прошлогодний рекорд проката по сборам
6 января 2026 / 18:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

"Чебурашка 2" Дмитрия Дьяченко побил сборы прошлогоднего лидера проката, фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", заработав 3,4 млрд рублей за шесть дней. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Вторая часть "Чебурашки" стала доступна в прокате 1 января. На 18:46 мск вторника, фильм заработал 3,4 млрд рублей. Прошлогодний лидер проката, вторая часть "Волшебника Изумрудного города", заработал 3,3 млрд рублей за год.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, опередив комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Главные роли во второй части семейной комедии сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты. 

