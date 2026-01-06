Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
Трамп заявил, что США ускорят темпы производства оружия
6 января 2026 / 19:16
Соединенные Штаты планируют интенсифицировать производство вооружений. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.
"Мы начнем их производить намного быстрее. Мы будем жестко вести себя по отношению к компаниям американского военно-промышленного комплекса", - отметил он.
"У нас лучшие вооружения в мире. Но на их получение, в том числе союзниками, уходит слишком много времени", - подчеркнул Трамп. "Мы говорим подрядчикам в военно-промышленном комплексе, чтобы они ускорили выпуск продукции", - добавил американский лидер.