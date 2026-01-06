Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
6 января 2026 / 17:59
6 января 2026 / 12:41
6 января 2026 / 12:36
МИД: Россия приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета
6 января 2026 / 19:33
МИД: Россия приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета
© Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Россия солидарна с народом и правительством Венесуэлы и желает успехов уполномоченному президенту Делси Родригес в решении поставленных задач. Соответствующее заявление распространил МИД РФ.

Отмечается, что 5 января исполнительный вице-президент Делси Родригес принесла присягу и вступила в должность уполномоченного президента на основании решения конституционной палаты Верховного суда страны.

"Этот шаг свидетельствует о решимости боливарианского правительства обеспечить единство и сохранить выстроенную в соответствии с национальным законодательством вертикаль власти, купировать риски конституционного кризиса и создать необходимые условия для дальнейшего мирного и стабильного развития Венесуэлы перед лицом вопиющих неоколониальных угроз и вооруженной агрессии извне. Приветствуем предпринимаемые официальными властями этой страны усилия по защите государственного суверенитета и национальных интересов", - указали в российском дипведомстве.

На Смоленской площади также выразили готовность к продолжению необходимой поддержки дружественной Венесуэлы.

"Последовательно выступаем за деэскалацию сложившейся ситуации и решение любых имеющихся проблем путем конструктивного диалога и уважения международно-правовых норм, прежде всего, Устава ООН. Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Суверенное развитие стран региона должно быть гарантировано", - заключили в министерстве.

