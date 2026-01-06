Трамп: при захвате Мадуро погибло множество военных-кубинцев

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп сообщил, что в ходе проведения операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло множество военнослужащих, в большинстве кубинцев.

Операцию по захвату американский лидер охарактеризовал как "замечательную" и "очень сложную". "Только представьте себе - никто не был убит с американской стороны. С другой стороны, к сожалению, было убито множество людей, солдат, преимущественно - кубинцев", - сказал он, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.

"Они знали, что мы придем, они были защищены, а наши парни нет", - подчеркнул Трамп, вновь указав, что операция была проведена "блестяще с тактической точки зрения".

В воскресенье президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в результате операции США по похищению Мадуро и его супруги Силии Флорес "при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца". На острове объявлен двухдневный траур.