Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
Общество
В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек
6 января 2026 / 19:59
© Антон Новодережкин/ ТАСС
В Чехии из-за гепатита типа А в 2025 году умерли 36 человек. Соответствующие данные приводятся в отчете Государственного института здравоохранения, передает Чешское радио.
Уточняется, что среди умерших в прошлом году от гепатита - 30 мужчин и 6 женщин в возрасте от 35 до 82 лет. Общее число инфицированных гепатитом типа А в 2025 году в республике составило 3 255 человек.
В 2024 году от гепатита А скончались два человека.
Вирус гепатита типа А устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания составляет до 50 дней. Болезнь нередко протекает бессимптомно, и диагностировать ее удается только через назначенные специалистами анализы.