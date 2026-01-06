В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек

В Чехии из-за гепатита типа А в 2025 году умерли 36 человек. Соответствующие данные приводятся в отчете Государственного института здравоохранения, передает Чешское радио.

Уточняется, что среди умерших в прошлом году от гепатита - 30 мужчин и 6 женщин в возрасте от 35 до 82 лет. Общее число инфицированных гепатитом типа А в 2025 году в республике составило 3 255 человек.

В 2024 году от гепатита А скончались два человека.

Вирус гепатита типа А устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания составляет до 50 дней. Болезнь нередко протекает бессимптомно, и диагностировать ее удается только через назначенные специалистами анализы.