Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра Мадуро выступил в Федеральном законодательном дворце Национальной ассамблеи республики в ходе избрания нового состава ведомства на 2026-2031 годы. Он выразил уверенность, что вскоре его отец вернется домой.

"Папа, ты вырастил всех нас сильными людьми. Мы будем исполнять свой долг до твоего возвращения. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле", - сказал в слезах парламентарий в ходе заседания, трансляцию которого вело государственное телевидение Венесуэлы.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе венесуэльского лидера Николаса Мадуро с супругой из страны.

В понедельник Мадуро и его жена предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти инкриминируют им причастность к наркоторговле. При этом оба они не признали вину по предъявленным им обвинениям.