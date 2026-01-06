Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
6 января 2026 / 21:12
КОТИРОВКИ
USD
06/01
78.2267
EUR
06/01
92.0938
Новости часа
Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки
Москва
6 января 2026 / 21:12
Котировки
USD
06/01
78.2267
0.0000
EUR
06/01
92.0938
0.0000
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу
6 января 2026 / 20:42
Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу
© Владимир Гердо/ ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил духовенство и верующих с наступающим праздником Рождества Христова, напомнив о возможности исцеления мира присутствием Бога и высоте христианского призвания. Традиционное послание размещено на сайте Московской патриархии и ряде епархиальных и приходских ресурсов Русской православной церкви.

"Жизнь человека и жизнь всего миpa исцеляются только в Боге - вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник. Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания миpa призванного к вечности. Прославим же Господа и Спасителя за его неизреченную милость и любовь к роду человеческому", - сказано в тексте послания.

Предстоятель РПЦ отметил, что праздник Рождества является праздником "надежды, мира и тихой радости", напоминающим о "высоком христианском призвании быть светом миру и солью земли". "И доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся - так поступая, мы станем воистину христовым благоуханием Богу и принесем угодные дары родившемуся Господу", - указал он.

Патриарх также обратился к тем, "кто в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды церкви и не участвует в жизни православной общины". "Откройте свое сердце тому, кто так возлюбил нас, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную", - подчеркнул он.

"Поздравляя всех с праздником Рождества, желаю вам, мои дорогие, крепости сил и неоскудевающей радости о родившемся Спасителе. Благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа", - добавил глава РПЦ. 

Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
20:42
Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу
20:17
Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки
19:59
В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек
19:45
Трамп: при захвате Мадуро погибло множество военных-кубинцев
19:33
МИД: Россия приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета
19:16
Трамп заявил, что США ускорят темпы производства оружия
18:59
Фильм "Чебурашка 2" побил прошлогодний рекорд проката по сборам
18:44
Боррель заявил, что США больше не являются главным союзником ЕС
18:30
Kyodo: в Японии девять человек пострадали в результате землетрясения
18:15
FT: Мексика опередила Венесуэлу в качестве крупнейшего экспортера нефти на Кубу
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения