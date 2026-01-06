Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил духовенство и верующих с наступающим праздником Рождества Христова, напомнив о возможности исцеления мира присутствием Бога и высоте христианского призвания. Традиционное послание размещено на сайте Московской патриархии и ряде епархиальных и приходских ресурсов Русской православной церкви.

"Жизнь человека и жизнь всего миpa исцеляются только в Боге - вот та простая, но очень важная истина, о которой свидетельствует нынешний праздник. Лишь во Христе Иисусе обретается единство с Богом и подлинный смысл жизни человека, от создания миpa призванного к вечности. Прославим же Господа и Спасителя за его неизреченную милость и любовь к роду человеческому", - сказано в тексте послания.

Предстоятель РПЦ отметил, что праздник Рождества является праздником "надежды, мира и тихой радости", напоминающим о "высоком христианском призвании быть светом миру и солью земли". "И доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся - так поступая, мы станем воистину христовым благоуханием Богу и принесем угодные дары родившемуся Господу", - указал он.

Патриарх также обратился к тем, "кто в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды церкви и не участвует в жизни православной общины". "Откройте свое сердце тому, кто так возлюбил нас, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную", - подчеркнул он.

"Поздравляя всех с праздником Рождества, желаю вам, мои дорогие, крепости сил и неоскудевающей радости о родившемся Спасителе. Благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа", - добавил глава РПЦ.