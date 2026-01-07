Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог

Юрий Веселов, военный обозреватель

5 января в Париже начался шестой раунд сирийско-израильских переговоров при американском посредничестве. Предыдущие консультации носили предварительный характер и стороны не смогли достичь договоренностей по принципиальным для себя вопросам.

Главная тема встречи в Париже - перспективы подписания соглашения о взаимном обеспечении безопасности между Сирией и Израилем. Арабская сторона настаивает на выводе израильских войск с территории, захваченной после свержения в 2024 году президента Башара Асада. В настоящее время армия еврейского государства разместила свои воинские гарнизоны в девяти опорных пунктах в провинциях Ас-Сувейда, Аль-Кунейтра и Дамаск. Израиль требует от сирийцев создания на юге страны, включая значительную часть территории провинции Дамаск, демилитаризованной зоны – региона, в котором не будут дислоцированы подразделения сирийской регулярной армии. Только при выполнении данного условия Тель-Авив готов эвакуировать большую часть гарнизонов, сохранив контроль на ряде высот.

Сирийскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Асаада аш-Шайбани. Руководителем переговорщиков со стороны Израиля назначен посол еврейского государства в Вашингтоне и верный соратник премьера Нетаньяху Йехиэль Лейтер. В переговорах также будут участвовать кандидат на должность руководителя израильской разведывательной службы МОССАД Роман Гоффман и исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Гил Райх.

Посредником со стороны США традиционно выступает американский посол в Турции Томас Баррак.

Американское информационное издание АР сообщает, что президент Дональд Трамп в ходе встречи с Биньямином Нетаньяху 29 декабря настоятельно попросил израильтян возобновить переговоры с сирийцами для заключения соглашения о безопасности и вывода их войск из Сирии в качестве первого шага на пути к полной нормализации отношений между двумя странами.

По замыслу переговоры в Париже должны продлиться два дня. Американская сторона полна решимости повлиять на переговорщиков с целью сдвинуть с места проблему установления доверительной стабильности обстановки в приграничной с Израилем зоне Сирии.