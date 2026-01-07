Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Проблемы Израиля
Безопасность
Израиль готов воевать на четырех фронтах
Военно-политическое руководство Израиля добивается полного разоружения ливанской организации «Хезбалла»
7 января 2026 / 11:39
Израиль готов воевать на четырех фронтах

Юрий Веселов, военный обозреватель

В ночь на 5 января Израиль нанес серию авиаударов по предполагаемым местам хранения оружия и скрывающихся активистов палестинского Движения исламского сопротивления (ХАМАС) и шиитской организации «Хезбалла» в Ливане. Взрывы прогремели в окрестностях города Сур на юге и в населенном пункте Манара на севере в западной части долины Бекаа.

Налету предшествовала повышенная активность разведывательных полетов над данными районами израильских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и выпущенное армией Израиля обращение к местным жителям с предупреждением покинуть места проживания от планировавшихся целей.

Следует отметить, что ВВС еврейского государства практически ежедневно атакуют отдельные транспортные средства и жилые дома в Южном Ливане, уничтожая одиночных боевиков «Хезбаллы» и ХАМАС, а разведывательные дроны круглосуточно ведут слежение за обстановкой в приграничной полосе глубиной до 30 км.

По оценкам военно-политического руководства Израиля, правительство Ливана полностью не выполнило требования по разоружению организации «Хезбалла», а командование ливанской армии преднамеренно торпедирует изъятие военного имущества у незаконных формирований. Особенно скрываемых на севере страны. Поэтому в Тель-Авиве считают, что угроза безопасности северных районов еврейского государства сохраняется, и, если такую ситуацию оставить без должного воздействия, то в перспективе можно ожидать возрождения «Хизбаллы» и нового вооруженного конфликта.

В этой связи 4 января в Тель-Авиве под председательством Биньямина Нетаньяху состоялось расширенное министерское совещание с участием руководителей всех силовых и обеспечивающих безопасность ведомств, на котором рассматривались практические вопросы по возможному ведению военных действий на четырех фронтах: в Газе, против Ливана, Ирана и Йемена. По сообщению израильской газеты «Маарив», встреча израильского премьера стала первой после его возвращения из США и его переговоров с Дональдом Трампом.

Газета цитировала еврейские военные источники, которые утверждали, что «израильская армия в настоящее время работает над развитием своих возможностей для противостояния каждому из четырех фронтов», а ливанская арена заняла «одно из важнейших приоритетов». При этом министерству обороны страны поручено особое внимание уделить на укрепление боевых возможностей частей и соединений Северного военного округа Израиля для обеспечения безопасности Галилеи.

На 8 января запланировано заседание силового блока правительства Израиля, на котором планируется рассмотреть ситуацию с разоружением «Хезбаллы» и наметить меры воздействия на руководство Ливана. Не исключено, что по итогам заседания Тель-Авив выдвинет Бейруту жесткие условия с предупреждением о возобновлении активных действий для уничтожения военного имущества шиитской организации на всей территории Ливана.

