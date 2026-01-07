СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине

Степень участия Соединенных Штатов в осуществлении гарантий безопасности Украины, которые хотят обеспечить европейские страны, четко не определена. Вашингтон отказался подписывать документ о своем участии в мониторинге прекращения огня, пишет газета Politico.

В публикации говорится, что финальная версия документа, принятого по итогам встречи западной "коалиции желающих" 6 января, "оказалась размыта". Из заявления были исключены упоминания потенциальной роли США в обеспечении гарантий безопасности - включая предоставление разведданных, логистическую помощь и обязательства по поддержке многонациональных сил Европы в случае нападения.

"Неясно, в какой мере США готовы осуществлять свои обязательства", - сказал изданию неназванный чиновник.

По словам собеседника газеты, на этом фоне следует учитывать, что недавние перестановки в украинской власти говорят о том, что Киев готовится к возможному провалу переговоров и продолжению конфликта. "Существенные политические перестановки в Киеве призваны подготовить Украину к ведению затяжной войны, если это будет необходимо", - добавил он.

6 января по итогам совещания "коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге в декабре 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна.