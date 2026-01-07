Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 12:13
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Москва
7 января 2026 / 12:13
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / Переговоры по Украине
Безопасность
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине

Степень участия Соединенных Штатов в осуществлении гарантий безопасности Украины, которые хотят обеспечить европейские страны, четко не определена. Вашингтон отказался подписывать документ о своем участии в мониторинге прекращения огня, пишет газета Politico.

В публикации говорится, что финальная версия документа, принятого по итогам встречи западной "коалиции желающих" 6 января, "оказалась размыта". Из заявления были исключены упоминания потенциальной роли США в обеспечении гарантий безопасности - включая предоставление разведданных, логистическую помощь и обязательства по поддержке многонациональных сил Европы в случае нападения.

"Неясно, в какой мере США готовы осуществлять свои обязательства", - сказал изданию неназванный чиновник.

По словам собеседника газеты, на этом фоне следует учитывать, что недавние перестановки в украинской власти говорят о том, что Киев готовится к возможному провалу переговоров и продолжению конфликта. "Существенные политические перестановки в Киеве призваны подготовить Украину к ведению затяжной войны, если это будет необходимо", - добавил он.

6 января по итогам совещания "коалиции желающих" президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге в декабре 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна.

СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
10:19
Православные христиане отмечают Рождество Христово
20:42
Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу
20:17
Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки
19:59
В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек
19:45
Трамп: при захвате Мадуро погибло множество военных-кубинцев
19:33
МИД: Россия приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета
19:16
Трамп заявил, что США ускорят темпы производства оружия
18:59
Фильм "Чебурашка 2" побил прошлогодний рекорд проката по сборам
18:44
Боррель заявил, что США больше не являются главным союзником ЕС
18:30
Kyodo: в Японии девять человек пострадали в результате землетрясения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения