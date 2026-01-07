Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 12:13
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Москва
7 января 2026 / 12:13
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Православные христиане отмечают Рождество Христово
7 января 2026 / 10:19
Православные христиане отмечают Рождество Христово
© Александр Река/ ТАСС

Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на среду возглавил Великое повечерие и Божественную литургию в кафедральном храме Христа Спасителя, торжественные богослужения проходят во всех храмах Русской православной церкви.

В период 8 по 17 января у православных христиан пройдут Святки - время особой духовной радости, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Согласно учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

По Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование императора Августа. Август повелел сделать тогда всенародную перепись по всей Римской империи. Праведный Иосиф Обручник и Богородица отправились для этого в город своих предков Вифлеем и смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, где и появился на свет Богомладенец.

Христиане верят, что Мария зачала непорочно, от Святого Духа. Таким образом младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. По преданию, первыми рожденному Спасителю мира поклонились местные пастухи, которым перед этим явились ангелы, и волхвы - древние мудрецы и звездочеты с Востока, которым тоже особым образом было возвещено о рождении Иисуса в Вифлееме. 

СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
10:19
Православные христиане отмечают Рождество Христово
20:42
Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу
20:17
Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки
19:59
В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек
19:45
Трамп: при захвате Мадуро погибло множество военных-кубинцев
19:33
МИД: Россия приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета
19:16
Трамп заявил, что США ускорят темпы производства оружия
18:59
Фильм "Чебурашка 2" побил прошлогодний рекорд проката по сборам
18:44
Боррель заявил, что США больше не являются главным союзником ЕС
18:30
Kyodo: в Японии девять человек пострадали в результате землетрясения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения