Православные христиане отмечают Рождество Христово

Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на среду возглавил Великое повечерие и Божественную литургию в кафедральном храме Христа Спасителя, торжественные богослужения проходят во всех храмах Русской православной церкви.

В период 8 по 17 января у православных христиан пройдут Святки - время особой духовной радости, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам.

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Согласно учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

По Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование императора Августа. Август повелел сделать тогда всенародную перепись по всей Римской империи. Праведный Иосиф Обручник и Богородица отправились для этого в город своих предков Вифлеем и смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, где и появился на свет Богомладенец.

Христиане верят, что Мария зачала непорочно, от Святого Духа. Таким образом младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. По преданию, первыми рожденному Спасителю мира поклонились местные пастухи, которым перед этим явились ангелы, и волхвы - древние мудрецы и звездочеты с Востока, которым тоже особым образом было возвещено о рождении Иисуса в Вифлееме.