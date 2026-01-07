Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 12:26
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Москва
7 января 2026 / 12:26
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
6 января 2026 / 17:59
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Геополитика
Политика
WSJ: Рубио заявил Конгрессу, что США рассчитывают на покупку Гренландии
7 января 2026 / 10:39
WSJ: Рубио заявил Конгрессу, что США рассчитывают на покупку Гренландии
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил американским законодателям, что Вашингтон считает приоритетным вариантом приобретение Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, Рубио заявил об этом в понедельник на закрытой встрече с членами Конгресса США. На заседании также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Встреча была посвящена военной операции в Венесуэле, но лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) поинтересовался о намерениях администрации применить военную силу в других местах, например, в Мексике или Гренландии.

По данным издания, Рубио ответил, что звучащие в последнее время угрозы со стороны администрации президента США Дональда Трампа не следует воспринимать как указание на неизбежное вторжение, так как целью является покупка острова у Дании.

В публичных заявлениях Трамп и высокопоставленные представители его администрации не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией, указывает The Wall Street Journal. "Вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего", - приводит газета слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. 

СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
Главы стран ЕС убеждены, что только Дания и Гренландия решают будущее острова
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
10:59
Президент РФ поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
10:39
WSJ: Рубио заявил Конгрессу, что США рассчитывают на покупку Гренландии
10:19
Православные христиане отмечают Рождество Христово
20:42
Патриарх Кирилл призвал неверующих открыть сердце Богу
20:17
Сын Мадуро обратился к отцу со словами поддержки
19:59
В Чехии в 2025 году от гепатита А скончались 36 человек
19:45
Трамп: при захвате Мадуро погибло множество военных-кубинцев
19:33
МИД: Россия приветствует усилия Венесуэлы по защите суверенитета
19:16
Трамп заявил, что США ускорят темпы производства оружия
18:59
Фильм "Чебурашка 2" побил прошлогодний рекорд проката по сборам
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения