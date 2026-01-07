WSJ: Рубио заявил Конгрессу, что США рассчитывают на покупку Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил американским законодателям, что Вашингтон считает приоритетным вариантом приобретение Гренландии, а не военное вмешательство. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, Рубио заявил об этом в понедельник на закрытой встрече с членами Конгресса США. На заседании также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. Встреча была посвящена военной операции в Венесуэле, но лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) поинтересовался о намерениях администрации применить военную силу в других местах, например, в Мексике или Гренландии.

По данным издания, Рубио ответил, что звучащие в последнее время угрозы со стороны администрации президента США Дональда Трампа не следует воспринимать как указание на неизбежное вторжение, так как целью является покупка острова у Дании.

В публичных заявлениях Трамп и высокопоставленные представители его администрации не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией, указывает The Wall Street Journal. "Вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего", - приводит газета слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.