Президент РФ поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан - православных христиан с Рождеством Христовым. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.

По словам главы государства, этот праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит людям надежду и радость приобщения к духовным традициям России, которые передаются из поколения в поколение.

"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи", - указал Путин.

Он отметил, что религиозные организации уделяют большое внимание благотворительности и заботятся о тех, кому нужна помощь, поддерживают участников и ветеранов спецоперации, много делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Столь важная работа заслуживает самого искреннего признания, добавил российский лидер.

Президент также пожелал православным христианам успехов, здоровья и всего наилучшего.