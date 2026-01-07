Власти Венесуэлы объявили недельный траур по жертвам агрессии США

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
© Oscar Sabetta/ Getty Images/ТАСС
В Венесуэле объявили семидневный траур по погибшим военным и гражданским лицам в результате агрессии США 3 января. Соответствующее заявление сделала и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес.
"Мы официально объявили семидневный национальный траур по мученикам, которые отдали свои жизни в защиту нашей святой родины в ходе преступного военного нападения, совершенного правительством США 3 января 2026 года", - указала она.