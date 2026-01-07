В Москве снежный покров вырастет на 15-20 см

В Москве снежный покров в течение недели вырастет еще на 15-20 см. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

"Снежный покров будет расти. 7 января он увеличится на 6 см, 8 января - на 2-3 см, а 9 января ожидается значительное выпадение снега, что добавит еще 15 см. С учетом оседания, общий прирост составит примерно 15-20 см", - отметила собеседница агентства.