Общество
В Москве снежный покров вырастет на 15-20 см
7 января 2026 / 11:37
© Гавриил Григоров/ ТАСС
В Москве снежный покров в течение недели вырастет еще на 15-20 см. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.
"Снежный покров будет расти. 7 января он увеличится на 6 см, 8 января - на 2-3 см, а 9 января ожидается значительное выпадение снега, что добавит еще 15 см. С учетом оседания, общий прирост составит примерно 15-20 см", - отметила собеседница агентства.