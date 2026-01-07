Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 13:45
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США Воины России по поручению Господа защищают Отечество, заявил Путин
Москва
7 января 2026 / 13:45
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Патриарх Кирилл поздравил жителей России с Рождеством Христовым
7 января 2026 / 11:58
Патриарх Кирилл поздравил жителей России с Рождеством Христовым
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с праздником Рождества Христова, напомнив о том, что Господь всегда отвечает людям, а Христос остается с нами даже в тревожных, трудных и безысходных обстоятельствах жизни. Рождественское видеообращение патриарха распространила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Всем нам дано Божественное откровение, явившееся в полноте и истине в родившемся Иисусе Христе. Веруя в Него и руководствуясь Его заповедями, мы находим ответы на извечно мучившие людей вопросы о смысле жизни и о своем предназначении. Мы знаем, веруем и проповедуем, что с нами всегда пребывает Господь, что он не отстраненный наблюдатель и не жестокий каратель, не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий и милующий Отец. И какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными ни казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем", - заявил он.

По словам главы РПЦ, на протяжении веков и поныне истощенные войнами, обидами и несправедливостью люди взывали к Богу и спрашивали, почему он молчит. "Но Бог не молчит, Он отвечает", - отметил он.

Ответ Господа выражается не в "создании идеальной законодательной системы" и не в "построении государства всеобщего благосостояния и равенства", подчеркнул патриарх. "Он отвечает безграничной, жертвенной любовью, отвечает своим пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением, отвечает голосом созданной им Церкви и голосом совести, вложенной в душу каждого человека", - сказал он.

"С праздником всех вас, мои дорогие. С Рождеством Христовым", - заключил предстоятель Русской православной церкви.

Русская православная церковь в ночь на 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. 

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США
13:17
Воины России по поручению Господа защищают Отечество, заявил Путин
12:59
ABC: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с РФ
12:43
Путин отметил, что представители всех конфессий России радуются общим победам
12:30
Макрон: Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании
12:15
Стоимость нефти Brent впервые с декабря 2025 года опустилась ниже $60 за баррель
11:58
Патриарх Кирилл поздравил жителей России с Рождеством Христовым
11:37
В Москве снежный покров вырастет на 15-20 см
11:20
Власти Венесуэлы объявили недельный траур по жертвам агрессии США
10:59
Президент РФ поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения