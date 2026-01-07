Патриарх Кирилл поздравил жителей России с Рождеством Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с праздником Рождества Христова, напомнив о том, что Господь всегда отвечает людям, а Христос остается с нами даже в тревожных, трудных и безысходных обстоятельствах жизни. Рождественское видеообращение патриарха распространила пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Всем нам дано Божественное откровение, явившееся в полноте и истине в родившемся Иисусе Христе. Веруя в Него и руководствуясь Его заповедями, мы находим ответы на извечно мучившие людей вопросы о смысле жизни и о своем предназначении. Мы знаем, веруем и проповедуем, что с нами всегда пребывает Господь, что он не отстраненный наблюдатель и не жестокий каратель, не абстрактная идея и не безразличная сила, а живой, любящий и милующий Отец. И какими бы тревожными, непредсказуемыми, трудными и безысходными ни казались подчас обстоятельства нашей жизни, Христос был и неизменно будет нашим Спасителем", - заявил он.

По словам главы РПЦ, на протяжении веков и поныне истощенные войнами, обидами и несправедливостью люди взывали к Богу и спрашивали, почему он молчит. "Но Бог не молчит, Он отвечает", - отметил он.

Ответ Господа выражается не в "создании идеальной законодательной системы" и не в "построении государства всеобщего благосостояния и равенства", подчеркнул патриарх. "Он отвечает безграничной, жертвенной любовью, отвечает своим пришествием в мир, проповедью Евангелия, распятием и воскресением, отвечает голосом созданной им Церкви и голосом совести, вложенной в душу каждого человека", - сказал он.

"С праздником всех вас, мои дорогие. С Рождеством Христовым", - заключил предстоятель Русской православной церкви.

Русская православная церковь в ночь на 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово.