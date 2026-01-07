Стоимость нефти Brent впервые с декабря 2025 года опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $60 за баррель впервые с 19 декабря прошлого года.

По состоянию на 07:39 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 0,89% и торговалась на уровне $59,97 за баррель.

К 07:51 мск Brent замедлила снижение и находилась на отметке в $60,06 за баррель (минус 0,74%).