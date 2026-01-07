Макрон: Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании.

"Гренландия - это территория, находящаяся под суверенитетом Дании. Так это и останется", - заявил он в интервью телеканалу France 2.

Французский лидер исключил сценарий, "при котором Соединенные Штаты оказались бы в ситуации нарушения датского суверенитета".

Президент США Дональд Трамп не раз затрагивал тему присоединения Гренландии. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.