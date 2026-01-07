Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 13:45
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США Воины России по поручению Господа защищают Отечество, заявил Путин
Москва
7 января 2026 / 13:45
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Макрон: Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании
7 января 2026 / 12:30
Макрон: Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании
© Teresa Suarez, Pool via AP/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании.

"Гренландия - это территория, находящаяся под суверенитетом Дании. Так это и останется", - заявил он в интервью телеканалу France 2.

Французский лидер исключил сценарий, "при котором Соединенные Штаты оказались бы в ситуации нарушения датского суверенитета".

Президент США Дональд Трамп не раз затрагивал тему присоединения Гренландии. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, акцентируя, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

 
 
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США
13:17
Воины России по поручению Господа защищают Отечество, заявил Путин
12:59
ABC: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с РФ
12:43
Путин отметил, что представители всех конфессий России радуются общим победам
12:30
Макрон: Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании
12:15
Стоимость нефти Brent впервые с декабря 2025 года опустилась ниже $60 за баррель
11:58
Патриарх Кирилл поздравил жителей России с Рождеством Христовым
11:37
В Москве снежный покров вырастет на 15-20 см
11:20
Власти Венесуэлы объявили недельный траур по жертвам агрессии США
10:59
Президент РФ поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения