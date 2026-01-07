Путин отметил, что представители всех конфессий России радуются общим победам

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что представители всех конфессий в стране одинаково радуются общим победам. На это он обратил внимание, выступая с кратким напутствием к юным участникам рождественского богослужения, которое посетил в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

"То, что я сказал об отношении к воинам как исполняющим волю Бога по спасению Родины, разумеется, относится не только к здесь стоящим, но и ко всем воинам нашей страны. Сегодня, уверен, вместе с нами нашу радость разделяют и наши братья - представители других конфессий, так же, как и мы радуемся вместе с ними, когда они отмечают свои праздники, и так же, как мы все вместе радуемся нашим общим победам, поскольку, как известно, победа всегда одна на всех", - подчеркнул глава государства.