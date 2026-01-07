Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 13:45
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США Воины России по поручению Господа защищают Отечество, заявил Путин
Москва
7 января 2026 / 13:45
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Политика
ABC: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с РФ
7 января 2026 / 12:59
ABC: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с РФ
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Администрация США требует от Венесуэлы разорвать экономические связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией в качестве условия для увеличения нефтедобычи. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал ABC News.

Сообщается, что Вашингтон выдвинул исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд требований.

Прежде всего, Каракас должен будет "выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи". Кроме того, от Боливарианской Республики требуют согласия на "эксклюзивное сотрудничество с Вашингтоном в сфере нефтепроизводства", указывает ABC News. 

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США
13:17
Воины России по поручению Господа защищают Отечество, заявил Путин
12:59
ABC: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с РФ
12:43
Путин отметил, что представители всех конфессий России радуются общим победам
12:30
Макрон: Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании
12:15
Стоимость нефти Brent впервые с декабря 2025 года опустилась ниже $60 за баррель
11:58
Патриарх Кирилл поздравил жителей России с Рождеством Христовым
11:37
В Москве снежный покров вырастет на 15-20 см
11:20
Власти Венесуэлы объявили недельный траур по жертвам агрессии США
10:59
Президент РФ поздравил православных христиан с Рождеством Христовым
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения