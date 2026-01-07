ABC: США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с РФ

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Администрация США требует от Венесуэлы разорвать экономические связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией в качестве условия для увеличения нефтедобычи. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал ABC News.
Сообщается, что Вашингтон выдвинул исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес ряд требований.
Прежде всего, Каракас должен будет "выдворить Китай, Россию, Иран, Кубу и разорвать экономические связи". Кроме того, от Боливарианской Республики требуют согласия на "эксклюзивное сотрудничество с Вашингтоном в сфере нефтепроизводства", указывает ABC News.