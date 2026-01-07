Воины России по поручению Господа защищают Отечество, заявил Путин

Российские воины во все времена выполняют святую миссию по защите Отечества как бы по поручению Господа. На это обратил внимание президент России Владимир Путин, обращаясь к героям специальной военной операции (СВО) и их семьям после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

"Сегодня мы отмечаем замечательный светлый праздник - Рождество Христово. И очень часто называем Господа Спасителем, так как он пришел на землю для того, чтобы спасти всех людей", - указал глава государства.

"Вот и воины России - они всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию защиты Отечества и его людей. Спасения Родины", - подчеркнул он.

Путин также отметил, что "во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняют эту святую миссию".