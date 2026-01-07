Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
7 января 2026 / 12:30
7 января 2026 / 11:50
7 января 2026 / 11:32
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США
7 января 2026 / 13:30
The Times назвала четыре способа присоединения Гренландии к США
© AP Photo/ Kwiyeon Ha/ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа может реализовать присоединение Гренландии четырьмя способами. Об этом сообщила британская газета The Times.

Как отмечается, первый вариант подразумевает вторжение на остров и оккупацию. Второй опцией является принуждение - в частности, американский лидер может предложить выкупить Гренландию у Дании и пообещать местному населению крупные инвестиции в экономику острова.

В качестве третьего возможного сценария издание называет заключение Договора о свободной ассоциации. На сегодняшний день США имеют подобные соглашения с небольшими государствами в Тихом океане - Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Согласно договоренностям, Вашингтон гарантирует финансовую поддержку этим странам, а те в свою очередь передают США решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.

Четвертый вариант предусматривает сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове, заключением коммерческих сделок с американскими компаниями по разведке месторождений полезных ископаемых и назначением американских чиновников советниками членов местного правительства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

