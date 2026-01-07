Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Политика / Африка и мир / Россия и Африка
Политика
Туадера выразил благодарность России за сотрудничество с ЦАР
7 января 2026 / 13:45
Туадера выразил благодарность России за сотрудничество с ЦАР
© Артем Геодакян/ ТАСС

Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил в первом интервью ТАСС после победы на президентских выборах, что ЦАР искренне благодарна России за сотрудничество, охарактеризовав военно-техническое сотрудничество как стратегическое.

"Сотрудничество ЦАР и России уходит корнями еще в 60-е годы. Но в последние годы оно существенно углубилось. Мы искренне благодарны России за это. Наше сотрудничество также включает подготовку кадров в целом, а также обучение наших сил обороны и безопасности. В 2018 году Россия поставила нам свыше 5 тыс. единиц стрелкового оружия. Наше военно-техническое сотрудничество носит стратегический характер и заметно помогло нам в вопросе преодоления оружейного эмбарго", - указал он.

Туадера также подчеркнул, что даже на дипломатическом фронте ЦАР получает помощь от РФ. "В рамках гуманитарной помощи президент России Владимир Путин пожертвовал нам рис и пшеницу. А совсем недавно мы получили помощь в виде углеводородов, и это очень помогло населению страны справиться с трудностями в этой области", - обратил внимание он.

