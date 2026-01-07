Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 15:16
Москва
7 января 2026 / 15:16
7 января 2026 / 12:30
7 января 2026 / 11:50
7 января 2026 / 11:32
Общество
В Главном храме ВС РФ состоялось Рождественское богослужение с участием Белоусова
7 января 2026 / 13:59
В Главном храме ВС РФ состоялось Рождественское богослужение с участием Белоусова
В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Подмосковье прошло праздничное Рождественское богослужение, на нем присутствовал министр обороны Андрей Белоусов. Об этом информировали в Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

"В Главном храме ВС РФ в Подмосковье состоялось праздничное Рождественское богослужение. В литургии приняли участие представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, гражданский персонал ВС РФ, а также прихожане храма. На торжественном богослужении присутствовал министр обороны РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.

Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В этот день в Главном храме ВС РФ также состоялась утренняя литургия по случаю празднования Рождества Христова. На Соборной площади пройдут рождественские гулянья, где гостей ожидают новогодние спектакли для детей, работа творческих мастерских по изготовлению поделок, выставка ледовых фигур, а также выступления музыкальных коллективов Москвы и Московской области.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня 2020 года - в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся 22 июня. Он является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира.

