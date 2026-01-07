Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
/ Дальнее зарубежье / Общество / США: после империи / Атака на Венесуэлу
Общество
WP: США полагают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек
7 января 2026 / 14:16
WP: США полагают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек
© Jesus Vargas/ Getty Images/ТАСС

Вашингтонская администрация полагает, что в ходе проведения США операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли порядка 75 человек. Об этом информировала газета The Washington Post.

Как заявил один из источников издания, "по меньшей мере 67 человек были убиты" в результате проведения этой операции. По словам другого источника, число жертв составляет "примерно от 75 до 80". В материале указывается, что среди убитых военные из числа кубинцев и венесуэльцев, а также гражданские лица.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при проведении упомянутой операции погибло множество военнослужащих, в большинстве кубинцев. Он назвал операцию "замечательной".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее информировал о том, что из-за действий США по похищению Мадуро и его супруги Силии Флорес "при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца". На острове объявлен двухдневный траур. В Венесуэле объявили 7-дневный траур по погибшим в результате агрессии США. 

