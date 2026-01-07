WP: США полагают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек

Вашингтонская администрация полагает, что в ходе проведения США операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли порядка 75 человек. Об этом информировала газета The Washington Post.

Как заявил один из источников издания, "по меньшей мере 67 человек были убиты" в результате проведения этой операции. По словам другого источника, число жертв составляет "примерно от 75 до 80". В материале указывается, что среди убитых военные из числа кубинцев и венесуэльцев, а также гражданские лица.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при проведении упомянутой операции погибло множество военнослужащих, в большинстве кубинцев. Он назвал операцию "замечательной".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее информировал о том, что из-за действий США по похищению Мадуро и его супруги Силии Флорес "при выполнении боевых задач погибли 32 кубинца". На острове объявлен двухдневный траур. В Венесуэле объявили 7-дневный траур по погибшим в результате агрессии США.