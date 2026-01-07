СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
Безопасность
Российские ПВО за сутки нейтрализовали РСЗО HIMARS и 106 беспилотников ВСУ
7 января 2026 / 14:31
© Андрей Рубцов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.