Российские ПВО за сутки нейтрализовали РСЗО HIMARS и 106 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.