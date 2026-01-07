Президент Белоруссии поздравил православных христиан с Рождеством

Рождественские традиции составляют неотъемлемую часть культурного и духовного наследия белорусов, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя православных христиан с Рождеством Христовым.

Он отметил, что этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.

"Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия. Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений", - сказано в поздравлении главы государства, передает агентство БелТА.