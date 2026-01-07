Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
7 января 2026 / 12:30
7 января 2026 / 11:50
7 января 2026 / 11:32
/ Ближнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия

Общество
Общество
Президент Белоруссии поздравил православных христиан с Рождеством
7 января 2026 / 14:45
© Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

Рождественские традиции составляют неотъемлемую часть культурного и духовного наследия белорусов, помогают строить будущее страны на принципах мира и согласия. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя православных христиан с Рождеством Христовым.

Он отметил, что этот праздник занимает особое место у белорусов, олицетворяя торжество любви, добра и милосердия.

"Рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, составляют неотъемлемую часть нашего богатейшего культурного и духовного наследия, укрепляют связь поколений, помогают строить будущее Беларуси на принципах мира и согласия. Пусть счастье и благополучие сопутствуют вам и вашим близким, а неповторимая атмосфера этого дня помогает в реализации намеченных планов и бескорыстных устремлений", - сказано в поздравлении главы государства, передает агентство БелТА

