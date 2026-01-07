Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского побеспокоиться о том, чтобы молодые украинцы несли службу у себя на родине и не выезжали из страны.

"Украина должна это обеспечить, с тем чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или во Францию", - цитирует его телеканал NTV.

28 августа прошлого года вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны в ходе действия военного положения. После этого в социальных сетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.