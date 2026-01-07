NBC: Мадуро и его супруга получили травмы при захвате военными США

Американские военнослужащие нанесли легкие травмы президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес в ходе захвата в их резиденции в Каракасе. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал NBC News.

Сообщается, что американские военные спецподразделения "Дельта" применили светошумовые гранты, пытаясь прорваться в дом Мадуро, в результате чего венесуэльский лидер и его жена получили ушибы и кровоподтеки, ударившись о стену или дверь комнаты безопасности.

По данным NBC, Мадуро и Флорес прошли медицинское обследование на борту самолета, который доставил их на базу Нацгвардии США к северу от Нью-Йорка. Отмечается, что на первой фотографии после задержания супруга президента Венесуэлы запечатлена с синяком на лице.