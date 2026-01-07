Токаев поздравил жителей Казахстана с Рождеством Христовым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Рождеством. Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

"Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии. Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - указал президент.

Он отметил, что принципы единства, солидарности, взаимопомощи являются неотъемлемым элементом государственной политики, незыблемым фундаментом всех достижений. "Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути справедливости и прогресса" - заключил Токаев.

Православное Рождество в Казахстане - выходной день.