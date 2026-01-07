Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
7 января 2026 / 15:17
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном" Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
Общество
Общество
Токаев поздравил жителей Казахстана с Рождеством Христовым
7 января 2026 / 15:32
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил православных жителей республики с Рождеством. Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

"Этот светлый праздник наполняет сердца людей верой, надеждой и любовью к ближнему. Христианство и другие мировые традиционные религии пронизаны вечными духовно-нравственными идеалами справедливости, милосердия, чистосердечия, ответственности, доброты, гармонии. Православие вносит важный вклад в укрепление межконфессионального согласия в нашей стране, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей", - указал президент.

Он отметил, что принципы единства, солидарности, взаимопомощи являются неотъемлемым элементом государственной политики, незыблемым фундаментом всех достижений. "Проявляя взаимное уважение, доверие, сострадание, наше общество уверенно продолжит движение вперед по пути справедливости и прогресса" - заключил Токаев.

Православное Рождество в Казахстане - выходной день. 

