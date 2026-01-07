Запад допускал "позорные ситуации" на многосторонних мероприятиях в попытке утвердить "изоляцию" России. В итоге она обернулась самоизоляцией Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в рамках акции "Елка желаний".

"У нас активнейшим образом продолжает развиваться дипломатия на направлении стран мирового большинства - Азия, Африка, Латинская Америка. И изоляция, о которой твердит Запад, на самом деле представляет собой самоизоляцию самого западного мира. Были совершенно позорные ситуации, когда на мероприятиях международных, в рамках Группы двадцати, к примеру, они договаривались не подавать руку российским представителям. Когда видели нас в каких-то коридорах рядом с залом заседаний, делали вид, что они смотрят в другую сторону, убегали - взрослые люди", - отметил глава российской дипломатии.