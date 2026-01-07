Paris Match: смерть Брижит Бардо наступила из-за онкологии

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
© William Lovelace/ Express/ Getty Images/ТАСС
Смерть французской актрисы Брижит Бардо наступила в результате онкологического заболевания. Об этом информировал журнал Paris Match, ссылаясь на супруга артистки, предпринимателя Бернара д’Ормаля.
Сообщается, что ослабленная двумя операциями, которые были проведены в рамках лечения от рака, а также болями в спине, Бардо "утратила желание жить".
"За последние месяцы это вырывалось у нее два-три раза - в моменты физического страдания она говорила, что ей все надоело", - цитирует издание д'Ормаля.
По данным Paris Match, последние недели своей жизни актриса провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и в окружении домашних животных.
Бардо скончалась 28 декабря 2025 года на 92-м году жизни.