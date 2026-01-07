Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км

Общая длина пробок, образовавшихся на дорогах Франции из-за снегопада, составила более 1,6 тыс. км. Об этом информировал государственный портал Sytadin.

Сообщается, что большая часть заторов приходится на Париж и пригороды, где пробки растянулись на 950 км.

В департаменте Ивелин столичного региона была полностью перекрыта трасса N118. "Это дорога с большими перепадами высоты. Когда автомобили не оснащены должным образом, даже если дороги посыпаны солью, можно оказаться в затруднительном положении", - отметил префект департамента Фредерик Роз в эфире телеканала BFMTV.

Вместе с тем из-за снегопада полностью прекращено движение автобусов как в парижском регионе Иль-де-Франс, так и в Лилле - административном центре департамента Нор на севере Франции.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия и экзамены в ряде учебных заведений.