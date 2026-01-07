Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 15:17
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном" Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
Москва
7 января 2026 / 15:17
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Стихийные бедствия / Политика и религия
Общество
Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
7 января 2026 / 16:16
Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
© Арина Лебедева/ ТАСС

Общая длина пробок, образовавшихся на дорогах Франции из-за снегопада, составила более 1,6 тыс. км. Об этом информировал государственный портал Sytadin.

Сообщается, что большая часть заторов приходится на Париж и пригороды, где пробки растянулись на 950 км.

В департаменте Ивелин столичного региона была полностью перекрыта трасса N118. "Это дорога с большими перепадами высоты. Когда автомобили не оснащены должным образом, даже если дороги посыпаны солью, можно оказаться в затруднительном положении", - отметил префект департамента Фредерик Роз в эфире телеканала BFMTV.

Вместе с тем из-за снегопада полностью прекращено движение автобусов как в парижском регионе Иль-де-Франс, так и в Лилле - административном центре департамента Нор на севере Франции.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия и экзамены в ряде учебных заведений.

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:32
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном"
16:16
Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
15:59
Paris Match: смерть Брижит Бардо наступила из-за онкологии
15:45
Лавров: Запад допускал "позорные ситуации" в попытке изолировать Россию
15:32
Токаев поздравил жителей Казахстана с Рождеством Христовым
15:14
NBC: Мадуро и его супруга получили травмы при захвате военными США
14:59
Мерц призвал Зеленского остановить бегство молодых мужчин с Украины
14:45
Президент Белоруссии поздравил православных христиан с Рождеством
14:31
Российские ПВО за сутки нейтрализовали РСЗО HIMARS и 106 беспилотников ВСУ
14:16
WP: США полагают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения