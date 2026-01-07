СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
Общество
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном"
7 января 2026 / 16:32
© Наталия Федосенко/ ТАСС
В "Разговоры о важном" в школах можно было бы включить изучение рождественских колядок. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия").
"Рождественские колядки - неотъемлемая часть нашей традиции, нашей истории. Поэтому смело можно выделить один-два "Разговора о важном" в школе именно для того, чтобы дети, особенно маленькие учили бы рождественские колядки", - отметил он в беседе с ТАСС.
Милонов отметил, что ни один "нормальный человек" не будет против, чтобы дети пели колядки. Вместе с тем, по его словам, эта традиция уже не является экзотической, особенно для детей, посещающих церковь.