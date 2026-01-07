Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
7 января 2026 / 19:51
КОТИРОВКИ
USD
07/01
78.2267
EUR
07/01
92.0938
Новости часа
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном" Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
Москва
7 января 2026 / 19:51
Котировки
USD
07/01
78.2267
0.0000
EUR
07/01
92.0938
0.0000
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
7 января 2026 / 12:30
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
7 января 2026 / 11:50
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
7 января 2026 / 11:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Антироссийские санкции
Безопасность
США захватили российский танкер
Минтранс РФ указывает, что захват судна нарушает Конвенцию ООН по морскому праву
7 января 2026 / 18:49
США захватили российский танкер

Береговая охрана США провела 7 января операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Исландии. Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас назвал захват американцами танкера "Маринера" откровенным пиратством.

Задержание произошло после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане. За последние часы это вторая операция, в водах Латинской Америки береговая охрана задержала танкер «София» под флагом Камеруна. К задержанию "Маринеры" были также привлечены вооруженные силы США.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти. Так он прокомментировал публикацию Европейского командования ВС США о задержании нефтяного танкера «Маринера».

«Блокада подсанкционной и незаконной венесуэльской нефти полностью остается в силе по всему миру», - написал он в X, комментируя заявление Европейского командования ВС США (EUCOM, ЮКОМ).

Ранее EUCOM опубликовало заявление, из которого следует, что США провели операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.

Как указывается в заявлении Минтранса РФ, никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Министерство транспорта подчеркивает, что «в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

24 декабря 2025 года судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации.

6 января в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг российского танкера «Маринера», которому уделяется «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание со стороны военнослужащих США и других стран - членов НАТО.

По словам американского чиновника, проинформированного об операции, который попросил не называть его имени, Россия направила по меньшей мере один военный корабль для встречи и сопровождения нефтяного танкера, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс».

Министр энергетики США Крис Райт заявил в среду, что Соединённые Штаты намерены сохранять значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы, в том числе путём надзора за продажей добываемой в стране нефти «на неопределённый срок». «В дальнейшем мы будем продавать продукцию, добываемую в Венесуэле, на рынке», — заявил г-н Райт на энергетической конференции Goldman Sachs недалеко от Майами.

СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: Вашингтон планирует покупку Гренландии
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
Дамаск и Тель-Авив возобновляют диалог
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
16:32
Милонов предложил изучать колядки в школах на "Разговорах о важном"
16:16
Во Франции общая длина снежных заторов составила более 1,6 тыс. км
15:59
Paris Match: смерть Брижит Бардо наступила из-за онкологии
15:45
Лавров: Запад допускал "позорные ситуации" в попытке изолировать Россию
15:32
Токаев поздравил жителей Казахстана с Рождеством Христовым
15:14
NBC: Мадуро и его супруга получили травмы при захвате военными США
14:59
Мерц призвал Зеленского остановить бегство молодых мужчин с Украины
14:45
Президент Белоруссии поздравил православных христиан с Рождеством
14:31
Российские ПВО за сутки нейтрализовали РСЗО HIMARS и 106 беспилотников ВСУ
14:16
WP: США полагают, что при захвате Мадуро погибли около 75 человек
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения