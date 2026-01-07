США захватили российский танкер

Береговая охрана США провела 7 января операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» в районе Исландии. Председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас назвал захват американцами танкера "Маринера" откровенным пиратством.

Задержание произошло после двухнедельного преследования танкера в Атлантическом океане. За последние часы это вторая операция, в водах Латинской Америки береговая охрана задержала танкер «София» под флагом Камеруна. К задержанию "Маринеры" были также привлечены вооруженные силы США.

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что США продолжают блокировать передвижение подсанкционной венесуэльской нефти. Так он прокомментировал публикацию Европейского командования ВС США о задержании нефтяного танкера «Маринера».

«Блокада подсанкционной и незаконной венесуэльской нефти полностью остается в силе по всему миру», - написал он в X, комментируя заявление Европейского командования ВС США (EUCOM, ЮКОМ).

Ранее EUCOM опубликовало заявление, из которого следует, что США провели операцию по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Отмечается, что операция была проведена совместными усилиями Минюста США и Министерства внутренней безопасности в координации с Пентагоном.

Как указывается в заявлении Минтранса РФ, никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. Министерство транспорта подчеркивает, что «в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств».

24 декабря 2025 года судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации.

6 января в МИД РФ заявили ТАСС, что Москва с тревогой отслеживает «аномальную ситуацию» вокруг российского танкера «Маринера», которому уделяется «повышенное и явно не соразмерное его мирному статусу» внимание со стороны военнослужащих США и других стран - членов НАТО.

По словам американского чиновника, проинформированного об операции, который попросил не называть его имени, Россия направила по меньшей мере один военный корабль для встречи и сопровождения нефтяного танкера, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс».

Министр энергетики США Крис Райт заявил в среду, что Соединённые Штаты намерены сохранять значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы, в том числе путём надзора за продажей добываемой в стране нефти «на неопределённый срок». «В дальнейшем мы будем продавать продукцию, добываемую в Венесуэле, на рынке», — заявил г-н Райт на энергетической конференции Goldman Sachs недалеко от Майами.